На трассе М-10 под Тверью произошло смертельное ДТП с участием "скорой помощи"

В ДТП один человек погиб и трое пострадали Фото: прокуратура Тверской области

Смертельное ДТП произошло утром, 23 декабря, на трассе М-10 "Россия", на окружной дороге в районе деревни Никулино Калининского района Тверской области.

На участке произошло столкновение двух грузовых автомобилей, одного легкового автомобиля и скорой медицинской помощи. Автомобиль спецтранспорта врезался в большегруз.

По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека, трое пострадали. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и спецслужб.

Прокуратура Калининского района контролирует установление всех обстоятельств, ход проверки проводимой органами полиции, и принятие решения по ее результатам.

В связи с ДТП движение по трассе в сторону Санкт-Петербурга затруднено. Выбирайте альтернативные пути объезда.

Позже стало известно, что в больнице от полученных травм скончался фельдшер «скорой». Таким образом число жертв аварии увеличилось до трёх.