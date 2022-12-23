Заксобрание Тверской области приняло в первом чтении бюджет -2023

Парламентарии одобрили бюджет области в первом чтении. Фото: ЗСТО

Бюджет Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 года был принят в первом чтении на заседании Законодательного Собрания, которое состоялось 22 декабря.

Более четверти расходов областного бюджета (23%) в 2023 году будет направлено на развитие дорожного хозяйства и транспортного комплекса. Предусмотрены серьезные средства на поддержку инвестпроектов, модернизацию промышленных и сельхозпредприятий.

«Безусловный приоритет - выполнение социальных обязательств. В первую очередь, это реализация госпрограмм в здравоохранении, семейной и демографической политике, образовании и соцзащите, сферах культуры и спорта. На эти цели запланировано свыше 48 млрд. руб. (46% расходов)» - сообщает пресс-служба Заксобрания.

Увеличивается доля расходов (до 13%) на реализацию адресной инвестпрограммы Тверской области, которая включает важные инфраструктурные проекты: строительство детской ОКБ, соц. учреждений, транспортной инфраструктуры. Планируется увеличение финансирования ППМИ, повышение общего объёма межбюджетных трансфертов муниципалитетам.