В Тверской области провели газ к деревенской школе

Школу в деревне подключили к газу. Фото: ПТО/коллаж

22 декабря в Бежецком районе к газу подключено здание начальной школе в деревне Филиппково. Учреждение образования стало первым потребителем голубого топлива в этом населенном пункте.

Филиппковская школа – малокомплектная, она рассчитана на 45 учеников. В ее здании также размещены дошкольные группы, которые в настоящее время посещает 11 детей.

Как уточнила пресс-служба областного правительства, подведенный к школе 400-метровый распределительный газопровод создал техническую возможность для газификации всей деревни. К границам земельных участков 12-ти домовладений газовые сети уже проложены. За прокладку газопроводов непосредственно до домов граждане должны заплатить. Всего в деревне - 69 домов.

Программа газификации Тверской области и проект по бесплатному подведению газопроводов до границ домовладений граждан реализуются по поручению Президента РФ.

- Ключевые задачи – провести газ в ранее не газифицированные территории Верхневолжья, обеспечить синхронизацию газификации с подключением потребителей. А также синхронное подключение к газу объектов образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта, - обозначил задачу губернатор Игорь Руденя.

Всего, согласно планам правительства региона и Газспрома, в Тверской области должны ввести более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.