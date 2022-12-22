Губернатор Игорь Руденя поздравил энергетиков Тверской области

Глава региона поздравил энергетиков. Фото: ПТО

22 декабря - День энергетика. Губернатор Игорь Руденя поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса Тверской области.

- От вашего добросовестного и ответственного труда во многом зависит успешное социально-экономическое развитие нашего региона и всей страны. Вы обеспечиваете надёжную работу промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организаций социальной сферы, подачу света и тепла в дома и квартиры жителей Тверской области и других регионов России, - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Особую благодарность Губернатор выразил ветеранам отрасли:

- Вы заложили прочную основу для развития энергетического комплекса, передали свой богатый опыт и глубокие знания молодым специалистам.

Профессиональному празднику энергетиков уже больше полувека, он был утвержден в 1966 году. Дату 22 декабря выбрали потому, что именно в этот день в 1920-м был принят Государственный план электрификации России (план ГОЭЛРО).