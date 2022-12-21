Пенсионный фонд сообщил как будут доставляться пенсии в январе 2023 года в Тверской области

Выплаты и пенсии будут доставлены вовремя
Фото: Артем КИЛЬКИН
Отделение Пенсионного фонда России по Тверской области опубликовало график доставки пенсий и других социальных выплат в январе 2023 года.
Для городских отделений почтовой связи:
3 января - за 3 января;
4 января - за 3 и 4 января для ОПС с выходным днем «вторник»;
4 января - за 4 января;
5 января - за 5 и 6 января;
6 января - за 7 и 8 января;
6 января - за 7, 8 и 9 января для ОПС с выходным днем «понедельник».
Для ОПС 5 класса с режимом работы «понедельник, среда, пятница»:
4 января - за 3, 4 и 5 января;
6 января - за 6, 7 и 8 января.
Для ОПС 5 класса с режимом работы «вторник, четверг, суббота»:
3 января - за 3,4, 5, и в отдельных ОПС 6 января;
5 января - за 6, 7, 8 и 9 января.
Для граждан, получающих выплаты через кредитные организации, пенсии и социальные выплаты будут перечислены в два потока - 11 и 20 января 2023 года.