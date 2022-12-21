Пенсионный фонд сообщил как будут доставляться пенсии в январе 2023 года в Тверской области

Выплаты и пенсии будут доставлены вовремя Фото: Артем КИЛЬКИН

Отделение Пенсионного фонда России по Тверской области опубликовало график доставки пенсий и других социальных выплат в январе 2023 года.

Для городских отделений почтовой связи:

3 января - за 3 января;

4 января - за 3 и 4 января для ОПС с выходным днем «вторник»;

4 января - за 4 января;

5 января - за 5 и 6 января;

6 января - за 7 и 8 января;

6 января - за 7, 8 и 9 января для ОПС с выходным днем «понедельник».

Для ОПС 5 класса с режимом работы «понедельник, среда, пятница»:

4 января - за 3, 4 и 5 января;

6 января - за 6, 7 и 8 января.

Для ОПС 5 класса с режимом работы «вторник, четверг, суббота»:

3 января - за 3,4, 5, и в отдельных ОПС 6 января;

5 января - за 6, 7, 8 и 9 января.

Для граждан, получающих выплаты через кредитные организации, пенсии и социальные выплаты будут перечислены в два потока - 11 и 20 января 2023 года.