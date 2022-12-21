В Твери устранили нарушения в областном роддоме после проверки прокуратуры

Проверку провела прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Московского района Твери проанализировано исполнение законодательства о здравоохранении в областном родильном доме.

Установлено, что в штате учреждения имеются вакантные ставки на должности врачей и медицинских работников, что является препятствием для получения жителями района своевременной и качественной медицинской помощи.

Прокуратурой района в учреждение внесено представление, которое удовлетворено. Со стороны руководства учреждения приняты дополнительные меры, кадровый состав укомплектован медицинским персоналом в соответствии со штатным расписанием.