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НовостиОбщество21 декабря 2022 8:25

В Твери устранили нарушения в областном роддоме после проверки прокуратуры

В учреждении наблюдался дефицит кадров
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Проверку провела прокуратура Фото: архив "КП"

Проверку провела прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Московского района Твери проанализировано исполнение законодательства о здравоохранении в областном родильном доме.

Установлено, что в штате учреждения имеются вакантные ставки на должности врачей и медицинских работников, что является препятствием для получения жителями района своевременной и качественной медицинской помощи.

Прокуратурой района в учреждение внесено представление, которое удовлетворено. Со стороны руководства учреждения приняты дополнительные меры, кадровый состав укомплектован медицинским персоналом в соответствии со штатным расписанием.