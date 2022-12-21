За выходные в Тверской области выявлено 37 пьяных водителей

37 водителей не прошли проверку на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные с 16 по 18 декабря в Тверской области состоялись проверки водителей на состояние опьянения. За время рейда инспекторами ГИБДД остановлено 37 водителей с признаками опьянения, 7 из них - в Твери.

- В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Госавтоинспекция призывает граждан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефонам полиции 02, 102 или 112.