В Твери выпускники военного училища провели первые тренировочные полеты на Ил-76

Выпускники военного училища провели первые тренировочные полеты на Ил-76 Фото: mil.ru

В Тверском соединении военно-транспортной авиации (ВТА) молодые лейтенанты, выпускники Краснодарского высшего военного училища летчиков 2022 года, провели первые учебно-тренировочные полеты на самолетах Ил-76.

Перед полетами летчики прошли медосмотр, предполетную подготовку на борту самолета, инструктаж и сдали зачеты по действиям при возникновении нештатных ситуаций.

- В состав экипажей лейтенанты вошли в качестве помощников командиров кораблей. Во время летной смены экипажи отработали взлет, полет по маршруту, проход над взлетно-посадочной полосой и заход на посадку, - сообщает Минобороны России.

Полеты молодых лейтенантов проводятся под контролем опытных летчиков-инструкторов и представителей руководящего состава авиационных полков.