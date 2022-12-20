В Тверской области выявлено 15 000 случаев ОРВИ

В Тверской области от ОРВИ лечатся 15 000 человек Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Управлением Роспотребнадзора по Тверской области продолжается мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом.

На 50 календарной неделе 2022 года в области выявлено 15 000 случаев заболевания ОРВИ среди населения, что превышает уровень недельного расчетного эпидемического порога на 23%.

- Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно респираторными вирусами гриппозной и не гриппозной этиологии (РС-вирусами, метапневмовирусами, грипп А (H1N1 pdm09) и др.), - сообщили специалисты ведомства.

Прививку от гриппа сделали 580 000 человек.