В Тверской области простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Денисом Морозовым

В Тверской области простились с Дмитрием Морозовым Фото: vk.com/spirovsky_adm

В Тверской области 16 декабря простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Денисом Морозовым. Об этом сообщает администрация Спировского муниципального округа.

В траурной церемонии приняли участие заместитель председателя правительства Тверской области Валентина Новикова, глава Спировского округа Дмитрий Михайлов, военный комиссар по Лихославльскому и Спировскому муниципальным округам Вадим Сигорин, военные, жители округа.

- С прискорбием и огромным сожалением говорю о том, что при исполнении служебного долга во время специальной военной операции в Украине, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк - уроженец села Ободово Денис Геннадьевич Морозов. Он сделал мужественный выбор настоящего гражданина своей страны - отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Он с честью и достоинством исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан, - выразил соболезнования родным и близким героя Дмитрий Михайлов.