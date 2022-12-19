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НовостиЗвезды19 декабря 2022 15:35

Жителей Твери научат делать новогодние открытки и ёлочные украшения

В Горьковке состоится предпраздничный мастер-класс
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Праздник уже скоро!

Праздник уже скоро!

Фото: Виктория ТУШКОВА

Жителей Твери научат делать открытки к Новому году своими руками - предпраздничный мастер-класс запланировали Тверская библиотека имени Горького и ГРИТ - группа рукоделия и творчества.

- Мы вместе сделаем своими руками новогоднюю открытку по вашему индивидуальному авторскому дизайну. Она непременно станет хорошим подарком для близких или друзей! Всё, что для этого чуда нужно – плотная бумага, слюда (прозрачная пленка) и фантазия! И это ещё не всё. Прекрасная луна будет красивой ёлочной игрушкой или украшением в вашем доме! - сообщают организаторы мастер-класса. - Простая и милая поделка получится лишь из картона, ниток и декора!

Состоится занятие 24 декабря (в субботу) в 13:00 в Славянском зале библиотеки. 6+