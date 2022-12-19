Выставка авторских кукол открылась в Твери

Выставка будет работать до 10 января. Фото: Центральная городская библиотека имени Герцена

В Холле Детского зала Центральной городской библиотеки имени. Герцена открылась выставка «Творческий калейдоскоп», на которой представлена коллекция авторских кукол Милены Филипповой.

- Автор работ, Милена Филиппова — профессиональная швея. Куклы её привлекали с детства. Она шила им одежду, собрала коллекцию фарфоровых кукол. А потом Милена увидела набирающих популярность кукол Тильда и буквально «заболела» ими, - рассказывают в Герценке.

Милена Филиппова начала шить Тильд. На выставке будут недавние работы и самая первая Тильда - кукла-ангел.

Выставка будет работать до 10 января. Вход на неё свободный. 0+