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НовостиЗвезды19 декабря 2022 14:29

Выставка авторских кукол открылась в Твери

На выставке можно увидеть творения профессиональной швеи Милены Филипповой
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Выставка будет работать до 10 января. Фото: Центральная городская библиотека имени Герцена

Выставка будет работать до 10 января. Фото: Центральная городская библиотека имени Герцена

В Холле Детского зала Центральной городской библиотеки имени. Герцена открылась выставка «Творческий калейдоскоп», на которой представлена коллекция авторских кукол Милены Филипповой.

- Автор работ, Милена Филиппова — профессиональная швея. Куклы её привлекали с детства. Она шила им одежду, собрала коллекцию фарфоровых кукол. А потом Милена увидела набирающих популярность кукол Тильда и буквально «заболела» ими, - рассказывают в Герценке.

Милена Филиппова начала шить Тильд. На выставке будут недавние работы и самая первая Тильда - кукла-ангел.

Выставка будет работать до 10 января. Вход на неё свободный. 0+