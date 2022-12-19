За выходные с улиц Твери вывезли 7,5 тысяч кубометров снега

С улиц Твери вывезли 7,5 тысяч кубометров снега Фото: администрация Твери

В Твери МУП "ЖЭК" продолжает работу по уборке снега и обработке дорог и пешеходных зон.

По данным Тверского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в минувшие выходные в столице Верхневолжья выпало порядка 11 мм осадков - примерно недельный объём снега.

- Дорожные службы в круглосуточном режиме производят расчистку и уборку улично-дорожной сети города. В выходные в дневную и ночную смену на снегоочистке было задействовано до 30 единиц специальной техники - комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторная техника для уборки тротуаров. Ручную уборку и противогололёдную обработку пешеходных зон производят свыше 140 дворников, - сообщает пресс-служба администрации Твери.

В ночное время снег убирают до 50 единиц техники. Всего за минувшие выходные с улиц и площадей Твери было вывезено 7 484 кубических метра снега.