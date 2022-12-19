Проект Тверской области «#Лето69Переzaгрузка» отмечен на всероссийском конкурсе

Прошедшим летом различными формами организованного отдыха в регионе было охвачено 66 390 детей. Фото: Александр ЖМУЛИН

Проект Тверской области «#Лето69Переzaгрузка»,посвященный обновлению содержания программ летнего отдыха детей, отмечен дипломом II степени на всероссийском конкурсе «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления».

Содержание программ для детей в Верхневолжье было обновлено в этом году по поручению губернатора Игоря Рудени.

- Основная идея проекта «#Лето69Переzaгрузка» - создание в лагере полезной среды для ребенка, наполненной смыслом и продуктивной деятельностью через реализацию модульных программ воспитания. Программы основаны на базовых национальных ценностях - Родина, семья, дружба, труд, милосердие, - сообщила пресс-служба областного правительства.

В рамках проекта были разработаны программы для трех возрастных категорий. «Территория детства» - для детей 7-11 лет и для подростков 12-14 лет. Для младших школьников программа предусматривает различные мероприятия с изучением истории родного края и страны, вовлечением в волонтёрство, новый формат утренних зарядок. Для школьников постарше - экскурсии на предприятия, профориентационные и деловые игры и т.д.

Для подростков в возрасте 15-18 лет была разработана программа «Территория будущего». В нее входят занятия по военной подготовке, организация трудовых отрядов на базе колледжей, обучение навыкам по домоводству, самоконтролю показателей здоровья.

Летом 2022 года в Тверской области различными формами организованного отдыха было охвачено 66 390 детей.