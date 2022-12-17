В Твери скончалась специалист областного Минобразования Татьяна Соловьева

Всю свою жизнь Татьяна Николаевна была бесконечно предана выбранному делу. Фото: Министерство образования Тверской области

В Твери на 59-ом году жизни главный специалист-эксперт отдела контроля качества Минобразования Тверской области Татьяна Соловьёва. Об этом сообщается в некрологе, размещённом на официальном портале ведомства.

«Всю свою жизнь Татьяна Николаевна была бесконечно предана выбранному делу, более 35 лет проработала в сфере образования. Она всегда была отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам человеком, высокопрофессиональным и трудолюбивым сотрудником. Благодаря своему опыту, знаниям, высоким морально-этическим принципам она пользовалась заслуженным авторитетом и уважением у коллег и педагогической общественности» - говорится в некрологе.

Прощание пройдет 17 декабря, в субботу, в 12:30 у морга четвертой горбольницы. Отпевание в 13:15 в храме праведного Лазаря, расположенного на кладбище Дм. Черкассы.