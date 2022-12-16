Школьники из Тверской области придумали «удобные двери» для автобусов

Ребята под руководством наставников работали над созданием прототипов устройств, предназначенных для улучшения качества жизни жителей региона. Фото: ПТО

50 школьников из Тверской области приняли участие в тематической смене «Технолидеры Верхневолжья», которую организовали детский технопарк «Кванториум» и региональный центр «Орион».

В течение пяти дней ребята под руководством наставников работали над созданием прототипов устройств, предназначенных для улучшения качества жизни жителей региона.

- Одной из задач участников смены стал поиск оптимальных решений для технологических кейсов от ООО «Транспорт Верхневолжья», к которым юные технолидеры предложили 16 оригинальных решений, - рассказали в пресс-службе правительства Теврской области.

Лучшей была признана разработка «Удобные двери», созданная Екатериной Пахило, Платоном Алексеевым, Филиппом Охотой, Тарасом Гориным и Никитой Шоком. Их идея состояла в том, чтобы снабдить двери автобусов специальным датчиком, позволяющим открывать их наружу.