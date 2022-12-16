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НовостиОбщество16 декабря 2022 15:16

Школьники из Тверской области придумали «удобные двери» для автобусов

Ребята приняли участие в тематической смене «Технолидеры Верхневолжья»
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Ребята под руководством наставников работали над созданием прототипов устройств, предназначенных для улучшения качества жизни жителей региона.

Ребята под руководством наставников работали над созданием прототипов устройств, предназначенных для улучшения качества жизни жителей региона.

Фото: ПТО

50 школьников из Тверской области приняли участие в тематической смене «Технолидеры Верхневолжья», которую организовали детский технопарк «Кванториум» и региональный центр «Орион».

В течение пяти дней ребята под руководством наставников работали над созданием прототипов устройств, предназначенных для улучшения качества жизни жителей региона.

- Одной из задач участников смены стал поиск оптимальных решений для технологических кейсов от ООО «Транспорт Верхневолжья», к которым юные технолидеры предложили 16 оригинальных решений, - рассказали в пресс-службе правительства Теврской области.

Лучшей была признана разработка «Удобные двери», созданная Екатериной Пахило, Платоном Алексеевым, Филиппом Охотой, Тарасом Гориным и Никитой Шоком. Их идея состояла в том, чтобы снабдить двери автобусов специальным датчиком, позволяющим открывать их наружу.