Житель Тверской области обокрал магазин, в котором работает его сожительница

Выручку мужчина потратил на алкоголь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В дежурную часть отдела МВД России по Бологовскому району обратилась 38-летняя женщина - администратор местного магазина.

Полицейские установили, что кражу совершил ранее судимый за кражу 35-летний местный житель. Подозреваемый похитил ключ у сожительницы, которая работает продавцом в магазине, пришел в магазин и забрал выручку из кассы в сумме 21 000 рублей. Украденные деньги фигурант потратил на алкоголь. В полиции он сознался в содеянном.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.