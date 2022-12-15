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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 12:20

Житель Тверской области обокрал магазин, в котором работает его сожительница

Мужчина забрал из кассы 21 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Выручку мужчина потратил на алкоголь

Выручку мужчина потратил на алкоголь

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В дежурную часть отдела МВД России по Бологовскому району обратилась 38-летняя женщина - администратор местного магазина.

Полицейские установили, что кражу совершил ранее судимый за кражу 35-летний местный житель. Подозреваемый похитил ключ у сожительницы, которая работает продавцом в магазине, пришел в магазин и забрал выручку из кассы в сумме 21 000 рублей. Украденные деньги фигурант потратил на алкоголь. В полиции он сознался в содеянном.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.