Сомнительная гостья обокрала хозяйку дома в Тверской области

Подозреваемую задержала полиция
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В дежурную часть полиции с заявлением о краже денег обратилась 47-летняя жительница посёлка Новозавидовский.
Полицейские осмотрели место происшествия и в ходе розыска установили, что к преступлению причастна ранее судимая 26-летняя знакомая заявительницы.
Девушка знала, где её приятельница хранит деньги. Во время одного из визитов жнщины вместе выпили, а потом подозреваемая забрала деньги из шкафа. Ущерб составил 18 700 рублей. Сумму подозреваемая потратила на алкоголь и продукты питания.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.