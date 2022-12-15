Сомнительная гостья обокрала хозяйку дома в Тверской области

Подозреваемую задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть полиции с заявлением о краже денег обратилась 47-летняя жительница посёлка Новозавидовский.

Полицейские осмотрели место происшествия и в ходе розыска установили, что к преступлению причастна ранее судимая 26-летняя знакомая заявительницы.

Девушка знала, где её приятельница хранит деньги. Во время одного из визитов жнщины вместе выпили, а потом подозреваемая забрала деньги из шкафа. Ущерб составил 18 700 рублей. Сумму подозреваемая потратила на алкоголь и продукты питания.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.