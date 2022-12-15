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НовостиОбщество15 декабря 2022 6:30

Житель Тверской области оплатил долг в 960 тысяч рублей, чтобы уехать из страны

Такую сумму он задолжал по алиментам на ребенка
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На содержание ребенка мужчина задолжал 960 000 рублей

На содержание ребенка мужчина задолжал 960 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вышневолоцкие судебные приставы взыскали с алиментщика 960 тысяч рублей на содержание его 12-летнего ребенка. Родитель оплатил долг после ограничения его в праве на выезд за пределы Российской Федерации.

Житель Тверской области должен был платить на содержание несовершеннолетнего ребёнка 1/4 часть всех видов дохода, но не делал этого своевременно.

Судебным приставом был наложен арест на счета должника и ограничен выезд за пределы страны.

- В связи с тем, что должнику необходимо было в кратчайшие сроки выехать из страны по оплаченной путёвке на отдых, он явился к судебному приставу и полностью оплатил алиментную задолженность, - сообщили в УФССП России по Тверской области.