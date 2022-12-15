Житель Тверской области оплатил долг в 960 тысяч рублей, чтобы уехать из страны

На содержание ребенка мужчина задолжал 960 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вышневолоцкие судебные приставы взыскали с алиментщика 960 тысяч рублей на содержание его 12-летнего ребенка. Родитель оплатил долг после ограничения его в праве на выезд за пределы Российской Федерации.

Житель Тверской области должен был платить на содержание несовершеннолетнего ребёнка 1/4 часть всех видов дохода, но не делал этого своевременно.

Судебным приставом был наложен арест на счета должника и ограничен выезд за пределы страны.

- В связи с тем, что должнику необходимо было в кратчайшие сроки выехать из страны по оплаченной путёвке на отдых, он явился к судебному приставу и полностью оплатил алиментную задолженность, - сообщили в УФССП России по Тверской области.