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НовостиОбщество14 декабря 2022 15:36

В День освобождения Калинина в Твери начнёт работу патриотический форум

Форум рассчитан как на молодёжь, так и на специалистов, работающих с подрастающим поколением
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Форум пройдёт в парке «Россия - Моя история».

Форум пройдёт в парке «Россия - Моя история».

Фото: Александр ЖМУЛИН

16 декабря, в День освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков, в Твери на площадке мультимедийного исторического парка «Россия - Моя история» пройдёт патриотический форум «Родину – любить!». Мероприятие продлится два дня.

По информации правительства Тверской области, форум рассчитан как на молодёжь, так и на специалистов, работающих с подрастающим поколением.

В первый день в форуме примут участие школьники и студенты колледжей – участники молодёжных военно-патриотических и добровольческих объединений. Будет организована работа четырёх площадок, посвящённых подвигам героев Великой Отечественной войны, реконструкциям военных сражений, развитию поискового движения, современным патриотическим проектам.

Программа второго дня рассчитана на специалистов по работе с молодежью, педагогов-историков, наставников, специалистов в области воспитания. Для них состоится лекция «Калининский фронт: стратегия, события, люди». Участники также обсудят вопросы новых форм патриотического воспитания и вовлечения молодёжи в патриотические мероприятия.