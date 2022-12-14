В День освобождения Калинина в Твери начнёт работу патриотический форум

Форум пройдёт в парке «Россия - Моя история». Фото: Александр ЖМУЛИН

16 декабря, в День освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков, в Твери на площадке мультимедийного исторического парка «Россия - Моя история» пройдёт патриотический форум «Родину – любить!». Мероприятие продлится два дня.

По информации правительства Тверской области, форум рассчитан как на молодёжь, так и на специалистов, работающих с подрастающим поколением.

В первый день в форуме примут участие школьники и студенты колледжей – участники молодёжных военно-патриотических и добровольческих объединений. Будет организована работа четырёх площадок, посвящённых подвигам героев Великой Отечественной войны, реконструкциям военных сражений, развитию поискового движения, современным патриотическим проектам.

Программа второго дня рассчитана на специалистов по работе с молодежью, педагогов-историков, наставников, специалистов в области воспитания. Для них состоится лекция «Калининский фронт: стратегия, события, люди». Участники также обсудят вопросы новых форм патриотического воспитания и вовлечения молодёжи в патриотические мероприятия.