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НовостиОбщество14 декабря 2022 8:46

Полиция пресекла деятельность фирмы-однодневки в Твери

Виновнику грозит уголовное наказание
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Полиция пресекла деятельность фирмы-однодневки в Твери Фото: архив "КП"

Полиция пресекла деятельность фирмы-однодневки в Твери Фото: архив "КП"

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери установили подозреваемого в незаконном предоставлении документов для образования юридического лица.

По данным полицейских, 22-летний житель Твери за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт для создания двух фирм и оформления себя в качестве подставного директора. ы результате были внесены недостоверные сведения в Единый государственный реестр юридических лиц.

Подозреваемый сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ.

Фигуранту грозит штраф от 100 000 до 300 000 рублей либо исправительные работы на срок до двух лет. Ведётся следствие.