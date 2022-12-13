Делегация из Якутии посетила Ржевский мемориал в Тверской области Фото: ФГБУК "Музей Победы"

13 декабря делегация из Республики Саха (Якутия) провела памятную акцию к 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства. Мероприятие прошло у Ржевского мемориала Советскому солдату - филиала Музея Победы.

Организатором выступила Государственная филармония Республики Саха (Якутия). Участие в акции приняли около 20 человек.

У подножия мемориала состоялся торжественный митинг и возложение цветов, затем гостям провели экскурсию по музейному павильону.