93-летняя женщина попала под поезд на платформе в Твери

С травмами женщину доставили в больницу
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
ЧП произошло в 19:00 вечера 12 декабря на 483 км Октябрьской железной дороги, на железнодорожном переходе 4 платформы на станции Тверь. 93-летняя местная жительница была травмирована проходящим тепловозом.
Предварительно установлено, что женщина переходила железнодорожные пути по служебному переходу и не услышала звук приближающего поезда.
- С травмами пострадавшая доставлена в городскую больницу. По данному факту линейным отделом МВД России на станции Тверь проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД на станции Тверь.