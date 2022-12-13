93-летняя женщина попала под поезд на платформе в Твери

С травмами женщину доставили в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧП произошло в 19:00 вечера 12 декабря на 483 км Октябрьской железной дороги, на железнодорожном переходе 4 платформы на станции Тверь. 93-летняя местная жительница была травмирована проходящим тепловозом.

Предварительно установлено, что женщина переходила железнодорожные пути по служебному переходу и не услышала звук приближающего поезда.

- С травмами пострадавшая доставлена в городскую больницу. По данному факту линейным отделом МВД России на станции Тверь проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ЛО МВД на станции Тверь.