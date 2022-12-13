В Тверской области назначен прокурор Селижаровского района

Юрист 1 класса Виталий Храмовский Фото: прокуратура Тверской области

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 12 декабря 2022 года на должность прокурора Селижаровского района Тверской области назначен юрист 1 класса Виталий Храмовский.

Виталий Иванович, 1991 года рождения, имеет высшее юридическое образование, в 2015 году окончил Тверской государственный университет по специальности юриспруденция.

- В прокуратуре Тверской области проходит службу с декабря 2016 года помощником Кимрского межрайонного прокурора, с апреля 2021 года занимал должность заместителя прокурора Селижаровского района, - сообщили в прокуратуре Тверской области.