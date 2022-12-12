Губернатор вручил награды жителям Тверской области в День Конституции

Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области Фото: ПТО

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области, а также паспорта юным гражданам страны.

- В Конституции закреплены высшие ценности и принципы, от которых мы никогда не откажемся. Сегодня мы видим, насколько своевременными и дальновидными были поправки, внесенные по итогам всенародного голосования в Основной закон страны в 2020 году. Как сказал Президент России Владимир Путин, «это суверенная государственность, как гарантия свободы каждого гражданина нашей страны. Это наша верность правде и справедливости, уважение к памяти предков и к семье, это любовь к детям и Родине. Готовность добиваться благополучия не для себя одного, а для всей России, и перед лицом общей угрозы вставать вместе, стеной - «за други своя», за Отечество», - подчеркнул, обращаясь к награждаемым, Игорь Руденя.

Губернатор отметил – сегодня военнослужащие страны и Верхневолжья доблестно выполняют свой ратный долг. Участниками церемонии стали участники специальной военной операции: майор Роман Соловьёв, старший сержант Вадим Мишин, прапорщик Станислав Иевлев, рядовой Мубориз Додхудоев.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен председатель сельхозкооператива «Никольское» Владимир Егоров из Удомельского округа. Более 50 лет Владимир Егоров работает на земле.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Игорь Руденя вручил экс-руководителю детской школой искусств № 2 Твери Владимиру Васильевичу Травникову. Он возглавлял ДШИ 35 лет, воспитал немало талантливых музыкантов.

Медалью Луки Крымского награждена терапевт Михайловского дома-интерната для престарелых и инвалидов Торопецкого округа Галина Фёдорова.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему кардиохирургическим отделением, сердечно-сосудистому хирургу Областной клинической больницы Юрию Казакову.

Звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» - старшей медсестре Ржевского дома-интерната для престарелых и инвалидов Ольге Каймосовой.

Почетного звания «Заслуженный лесовод Российской Федерации» удостоен начальник Оленинского отдела Старицкого лесничества Виталий Соловьёв.

Благодарности Минсельхоза РФ - машинист цеха тверского ЗАО «Хлеб» Анна Хроленко.

Знаки «Во благо земли Тверской» вручены епископу Бежецкому и Удомельскому Филарету и члену Совета регионального отделения «Союза десантников» Алексею Арсеньеву.

Ольге Семёновой из Старицкого округа и Андрею Дюкареву из Твери переданы почетные знаки Тверской области «Слава матери» и «Слава отца». У Ольги Владимировны - пятеро детей, у Андрея Ивановича - восемь.

Ряд жителей Верхневолжья удостоены региональных званий почетных работников в разных отраслях.

Шестерым юным жителям Верхневолжья вручены паспорта гражданина Российской Федерации.