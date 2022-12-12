Владимир Петров погиб в ходе СВО Фото: администрация Максатихинского района

Военнослужащий из Тверской области Владимир Петров погиб в ходе СВО в ноябре 2022 года. Об этом сообщает администрация Максатихинского района.

Владимир Александрович родился в 1964 году в деревне Михайловка Гафуринского района Башкирии. Проживал в деревне Трестна Зареченского сельского поселения Максатихинского района. 26 сентября 2022 года призван на военную службу по контракту в должности стрелка мотострелкового отделения. Для прохождения службы направлен в воинскую часть 29760 г. Луга, Ленинградской области.

23 ноября 2022 года Владимир Петров погиб в ходе исполнения обязанностей военной службы при проведении специальной военной операции вооруженных сил Российской Федерации на Украине.

Глава Максатихинского района Константин Паскин выражает соболезнования семье, родным и близким военнослужащего.