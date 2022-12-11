На юбилейном проекте «Голос Дети» слепые прослушивания прошёл участник из Твери

К Алексею Тельцову повернулась МакSим. Фото: https://www.1tv.ru/shows/golos-deti-10/vystupleniya/aleksey-telcov-b-same-mucho-golos-deti-10-slepye-proslushivaniya-fragment-vypuska-ot-09-12-2022

На 10 юбилейном проекте Первого канала «Голос Дети» слепые прослушивания прошёл участник из Твери Алексей Тельцов.

Ему 14 лет, он исполнил песню Консуэло Веласкес «Bésame mucho» и к нему повернулась певица МакSим.

После выступления Алексей поблагодарил своих преподавателей вокала и сказал, что готов исполнить песню наставницы.

А ещё Алексей сказал: «Чтобы победить в проекте, нужно петь от души, от себя, и кайфовать на сцене»

Что касается песни «Bésame mucho», Веласкес написала её в 1940 году, когда сама еще ни разу не целовалась. Bésame mucho переводится с испанского, как поцелуй меня крепко. Это самая записываемая и исполняемая песня в истории.