В Твери безработный уголовник украл из магазина две пары кроссовок

Кража кроссовок была быстро раскрыта. Фото: Олег ХАДАЕВ

Администратор одного из магазинов одежды в Пролетарском районе города, обратился в дежурную часть УМВД России по городу Твери с заявлением на кражу двух пар фирменных кроссовок на сумму 10 000 рублей.

Изучив записи камер наблюдения, полицейские установили, что кражу совершил ранее судимый, а ныне безработный 30-летний житель Ржева.

Мужчину задержали. На допросе уголовник во всём признался и пояснил, что кроссовки продал незнакомому ему человеку, а деньги энергично потратил.

Впереди суд и возможное изолирование мужчины от доступа к магазинам на два года.