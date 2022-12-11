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НовостиПроисшествия11 декабря 2022 8:21

Воспользовавшись преклонным возрастом женщины, мошенница в Тверской области обменяла её деньги на билеты банка приколов

Преступницу ищут
Олег ХАДАЕВ
Если преступницу поймают, наручники для неё найдут без всяких приколов...

Если преступницу поймают, наручники для неё найдут без всяких приколов...

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Тверской области к осташковским полицейским обратилась 86-летняя женщина. Она стала жертвой мошенницы, которая, воспользовавшись преклонным возрастом женщины, обменяла её деньги на билеты банка приколов.

Бабушка рассказала, что к ней в квартиру позвонила некая женщина, которая представилась сотрудницей соцзащиты. Она рассказала, что в настоящий момент проходит денежная реформа – старые денежные купюры меняются на новые, а для пожилых людей услуга по замене денег предоставляется по месту жительства.

Гостья обменяла пенсионерке 30 000 рублей. После её ухода потерпевшая обнаружила, что новые купюры оказались билетами банка приколов.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Мошенница в розыске.