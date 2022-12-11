В Твери ожидается ухудшение погоды. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Тверской гидрометцентр выпустил предупреждение об ухудшении погоды 12 декабря 2022 года. Вот оно:

«Внимание! 12 декабря на территории Тверской области ожидается ухудшение погоды. Местами сильные осадки, ночью в виде снега, днем мокрого снега и дождя. Местами отложения мокрого снега, гололед. Усиление восточного ветра до 15 м/с. На дорогах гололедица».

Это значит, что при прогнозируемой силе ветра (54 км/час) и близких к нулю температурах от - 3 до + 2 градусов Цельсия, осадки могут превратиться в ледяной дождь. Он покроет коркой льда все поверхности — от стен и дорог, до веток деревьев и проводов.

Будьте осторожны!