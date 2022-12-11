Из командировки на Северный Кавказ вернулся сводный отряд полиции из Тверской области

Домой с Северного Кавказа вернулся сводный отряд полиции из Тверской области. Фото: УМВД по Тверской области.

В Твери на площади Мира, возле здания УМВД по Тверской области, поздним вечером 10 декабря прошла торжественная встреча сводного отряда полицейских, прибывших с Северного Кавказа из служебной командировки.

Шесть месяцев наши земляки помогали нести службу местным правоохранителям.

Начальник УМВД России по Тверской области генерал-майор полиции Сергей Камышев поздравил отряд с возвращением на Тверскую землю и поблагодарил за добросовестное несение службы:

- В период нахождения в командировке вы продемонстрировали высокий профессионализм, исключительную самоотдачу, компетентность, выдержку и корректность в общении с гражданами. Мы ждали вашего возвращения и искренне рады, что вы вернулись домой, достойно выполнив поставленные задачи.