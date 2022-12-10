В деревенском доме в Тверской области на пожаре погиб пенсионер

Пожар произошел в этом доме. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

10 декабря в деревне Житище Бежецкого района при тушении пожара в доме обнаружено тело мужчины 1954 года рождения. Как сообщила пресс-служба СУ СК по Тверской области, следователи проводят проверку по данному факту.

Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы для установки обстоятельств произошедшего.

В пресс-службе областного ГУ МЧС сообщили, что сигнал о пожаре в деревне Житище поступил в 8:10, туда выехали два расчета пожарно-спасательной службы. В 9:25 был потушен открытый огонь, еще через пожар был полностью ликвидирован.

Тело пенсионера было обнаружено пожарными в доме в 9:30.