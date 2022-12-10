В Тверской области мужчина украл у женщины телевизор

В Вышнем Волочке совершена кража. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Вышнем Волочке у 34-летней женщины из дома на улице Кирова был украден телевизор. Ущерб составил 3000 рублей.

Полицейские установили, что вор проник в дом, подобрав ключ к замку входной двери. Вскоре личность предполагаемого злоумышленника установили.

- Им оказался неработающий ранее судимый 39-летний местный житель. В полиции мужчина сознался в содеянном. Похищенное имущество изъято у злоумышленника и возвращено владелице, - сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде.