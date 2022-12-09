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НовостиОбщество9 декабря 2022 13:04

В Тверской области с 10 декабря заработает ледовая переправа через Селигер

Будьте осторожны, соблюдайте дистанцию
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области открывают ледовую переправу

В Тверской области открывают ледовую переправу

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Постановлением администрации ЗАТО Солнечный с 6:00 утра 10 декабря 2022 года открывается пешеходное движение по ледовой переправе через озеро Селигер.

Движение будет осуществляться одиночным порядком на расстоянии 5-6 метров друг от друга по подготовленной полосе участка ледовой переправы автомобильной дороги "Подъезд к острову Городомля (ЗАТО "Солнечный")".

Движение мототранспортных средств по маршруту пешеходного движения ЗАПРЕЩЕНО.

Руководителям предприятий, организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории ЗАТО Солнечный необходимо: ознакомить подчиненный персонал с введенными запретами и правилами охраны жизни людей на водных объектах, проинструктировать сотрудников по мерам безопасности при передвижении по льду.

В часы в часы массового перехода с 7:00 до 8:00 утра, с 17:00 до 18:00 вечера будут выставлены дежурные посты.

Будьте осторожны, соблюдайте правила безопасности.