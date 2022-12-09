В Тверской области назначен новый врио министра строительства

Назначен новый врио министра строительства Тверской области Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя подписал распоряжение о назначении на должность временно исполняющего обязанности Министра строительства Тверской области Сергея Волкова.

Сергей Волков окончил Московский экономико-статистический институт по специальности "Экономист-статистик". Прошел профессиональную переподготовку по программе "Финансы и кредит" в Московском городском институте управления Мэрии Москвы.

Работал в финансовой сфере, организациях, связанных с реализацией инфраструктурных проектов.

В 2008 году назначен заместителем руководителя Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы, затем - заместителем руководителя Департамента дорожно-мостового и инженерного строительства Москвы. С 2011 года был заместителем руководителя по строительству столичного Департамента здравоохранения.