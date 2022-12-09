В правительстве Тверской области рассмотрели проект программы дорожного ремонта

В регионе запланированы ремонты нескольких десятков участков дорог. Фото: ПТО

8 декабря губернатор Игорь Руденя провел совещание, на котором рассмотрен проект программы по ремонту дорог в регионе на 2023 год и плановый период до 2027 года.

Подробности сообщила пресс-служба областного правительства

В 2023 году будут продолжены начатые в предыдущие годы работы на19 объектах. В их числе - строительство Западного моста, подъезда к промышленной зоне «Боровлёво», направления Торжок - Осташков, Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна, развитие транспортной доступности Ржевской агломерации с мемориальным комплексом Советскому солдату.

Игорь Руденя также поставил задачу по организации парадного въезда в город Ржев.

В 2023 году запланировано начать ремонты дорог в Ржевском, Сандовском, Сонковском, Спировском, Калязинском, Торжокском, Старицком, Жарковском и других округах и районах области.

Запланирован большой объем работ по ремонту мостов, в том числе через через реки Кесьма, Медведица, Кудь, Бойня, Тифина.

Подтверждены планы по реконструкции и созданию вылетных магистралей в Твери в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Бежецка, Кимр.

Предусмотрено обустройство объездных дорог возле Торжка и Конакова.

В 2023 году продолжится ремонт дорог, прилегающих к территориям медицинских учреждений. В Твери речь идет о поликлинике №1 на площади Гагарина, клинической детской больницы №2 на улице Ржевской, поликлинике №2 в поселке Литвинки, у детской больницы №3 на Петербургском шоссе, горбольнице №6. Такие же работы запланированы у Конаковской и Старицкой ЦРБ и некоторых других больниц в районах.

Также в 2023 году запланировано строительство и реконструкция дорог к инвестплощадкам: подъезда к логистическому комплексу «Автоваз», к ПК «Аквариус».

В планах на следующих год стоит и реконструкция Бежецкого шоссе от улицы Богородицерождественской до границы Твери.

Всего до 2027 года программой предусмотрен ремонт 11 объектов опорной сети, 15 дорог социально значимых направлений, 22 объектов, способствующих реализации инвестиционных и туристических проектов, 26 мостов.