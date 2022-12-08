ЕРКЦ сообщил, что в квитанции жителей Тверской области не будет включена строка по добровольному страхованию

В квитанции ЕРКЦ не будет новой строки Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В сети интернет активно распространяется информация о том, что с 1 января 2023 года в квитанциях расчётного центра может появиться новая услуга ЖКХ-страхование недвижимости.

ООО "ЕРКЦ" информирует потребителей, что данная информация не соответствует действительности. Информация появилась на официальном сайте.

- Проект по добровольной оплате страхования жилья вместе с коммунальными услугами не реализуется расчётно-кассовым центром области и не распространяется на единый платёжный документ ООО "ЕРКЦ", - написано в сообщении.

Включение дополнительной строки по добровольному страхованию жилья в платёжные квитанции ООО "ЕРКЦ" не планируется.