Прокуратура Тверской области назвала пятёрку самых преступных районов

По количеству преступлений Тверь оказалась на третьем месте Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прокуратура Тверской области опубликовала карту преступности региона за период с января по ноябрь 2022 года.

По данным статистики ведомства за 11 месяцев, больше всего преступлений было совершено в Осташковском округе - 24,2 преступления на 1000 человек. На втором месте Ржевский район с показателем 19,4, третья - Тверь - 18,5 преступлений на 1000 человек. Также в пятерку вошли Жарковский и Бельский районы.

Самым безопасным стал Рамешковский округ - 7,7 преступлений на 1000 человек. А также Весьегонский, Пеновский, Максатихинский и Сандовский. Их показатель не превышает цифру в 10,5 преступлений.

Информация по остальным районам представлена на карте.