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НовостиОбщество8 декабря 2022 14:12

Прокуратура Тверской области назвала пятёрку самых преступных районов

Список возглавил Осташковский округ
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По количеству преступлений Тверь оказалась на третьем месте

По количеству преступлений Тверь оказалась на третьем месте

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прокуратура Тверской области опубликовала карту преступности региона за период с января по ноябрь 2022 года.

По данным статистики ведомства за 11 месяцев, больше всего преступлений было совершено в Осташковском округе - 24,2 преступления на 1000 человек. На втором месте Ржевский район с показателем 19,4, третья - Тверь - 18,5 преступлений на 1000 человек. Также в пятерку вошли Жарковский и Бельский районы.

Самым безопасным стал Рамешковский округ - 7,7 преступлений на 1000 человек. А также Весьегонский, Пеновский, Максатихинский и Сандовский. Их показатель не превышает цифру в 10,5 преступлений.

Информация по остальным районам представлена на карте.