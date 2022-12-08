ФСБ и Росгвардия задержали похитителей жителя Твери, взятого за долги в заложники

Жителя Твери похитили из-за денежного долга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в похищении человека (п.п. «а», «з» ч.2 ст.126 УК РФ). Материалы расследования предоставлены областным УФСБ России.

По версии следствия, потерпевшего похитили из-за денежного долга с целью получить от него деньги и проценты за пользование средствами. 19 июля 2022 года потерпевший встретился с похитителями в людном месте в Твери и сел к ним в машину. Мужчину отвезли на пилораму в Калининском районе и удерживали там, пока он не передал злоумышленникам 100 000 рублей.

Подозреваемые были задержаны тверскими сотрудниками ФСБ при силовой поддержке регионального Управления Росгвардии. В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение.

Обстоятельства преступления устанавливаются.