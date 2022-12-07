Дачу москвича обокрали в Тверской области

Мужчину задержали по подозрению в серии дачных краж Фото: архив "КП"

В полицию обратился 52-летний житель Москвы с заявлением о краже имущества из дачного дома в Конаковском районе. Злоумышленник похитил велосипед, электрогитару, бензогенератор, электро- и бензоинструменты, ноутбук, электрогриль, аудио- и радиотехнику на сумму 170 тысяч рублей.

Полицейские в ходе розыска задержали подозреваемого в краже. Им оказался неработающий 40-летний житель Зеленограда. Мужчина задержан и сознался в содеянном.

Установлено, что фигурант гостил у родственника в том же СНТ. Поздним вечером злоумышленник убедился в отсутствии хозяев и проник в дом. Имущество он вывез на грузовике с наемным водителем и хранил у себя дома.

- По данным оперативников, подозреваемый причастен не менее чем к пяти эпизодам аналогичных краж. В отношении мужчины следственным подразделением ОМВД России по Конаковскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание предполагает до 6 лет лишения свободы, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу. Ведется следствие.