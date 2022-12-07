Лжебанкир обманул мужчину в Тверской области на 20 000 рублей

Мужчину обманули на 20 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В дежурную часть полиции обратился житель Вышневолоцкого городского округа и сообщил, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.

Звонивший сообщил, что накопленные на карте бонусы можно перевести в реальные деньги и зачислить их на банковскую карту.

Мужчина согласился и продиктовал номер банковской карты и код из смс. С карты потерпевшего было списано 20 000 рублей.

В ходе розыска сотрудниками полиции установлено, что номер телефона, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Волгоградской области.

Возбуждено уголовное дело.