В Тверской области с начала года раскрыто 332 наркопреступления Фото: архив "КП"

6 декабря сотрудники и ветераны подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России отмечают профессиональный праздник. В день образования службы лучшие сотрудники тверского наркоконтроля были удостоены ведомственных наград.

За 11 месяцев текущего года сотрудниками УНК раскрыто 322 наркопреступления. За совершение тяжких и особо тяжких наркопреступлений к уголовной ответственности привлечено 197 лиц. Из незаконного оборота изъято свыше 300 кг запрещенных психоактивных веществ.

Проведено 1200 профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни несовершеннолетних, а также на формирование законопослушного поведения.

Ведётся постоянная работа, направленная на предупреждение распространения наркотиков и наркомании, в первую очередь, среди несовершеннолетних.