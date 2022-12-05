В Твери в 18-й раз вручат литературную премию "Золотая тыква"

Церемония пройдёт в Горьковке. Фото: Семён ЛЕГКОВ

9 декабря в библиотеке имени Горького в восемнадцатый раз будет вручаться премия «Золотая тыква». Это старейшая литературная премия Твери, учредителем которой является Тверской союз литераторов.

Как сообщает Горьковка, тыквы будут вручаться в традиционных номинациях: «Лучшая книга года», «Лучшая публикация года» и «Гнилая тыква». Будет также «Почётная тыква» — номинация не регулярная, но интересная.

«Золотая тыква» несколько лет назад переросла областной масштаб и стала общероссийской. Вручить премию могут и не тверскому автору, но он всё-таки должен быть как-то связан с Тверью, участвовать в фестивале «Из Калинина в Тверь» или в «Тверском переплёте» или проводить в Твери свои проекты - это единственное условие.

- Подведение литературных итогов года как всегда будет весёлым, - обещают организаторы. - В этом году зрителей ждут конкурсы, розыгрыш новой книги Александра Сорочана и выставка фотографий Ольги Козловой «Розы в декабре». А также хоровое пение и выставка книг-лауреатов премии предыдущих лет, которую традиционно готовят сотрудники библиотеки.

Церемония пройдёт в актовом зале Горьковки в 17:00. 12+