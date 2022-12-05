Родственники могут отправить письма, бандероли и посылки мобилизованным из Тверской области

Родственники могут отправить письма, бандероли и посылки мобилизованным Фото: ПТО

Родственники могут отправить почтовые отправления мобилизованным из Тверской области. В зону СВО могут быть доставлены письма весом не более 20 г, бандероли - не более 2 кг, посылки - не более 10 кг.

Родственники военнослужащих могут направлять свои письма, а также посылки через ближайшие отделения "Почты России" по адресу: 103400 город Москва-400, номер воинской части. Номер полевой почты можно узнать в военных комиссариатах муниципальных образований региона.

Для отправки необходимо связаться с дежурным военного комиссариата муниципального образования, оставить заявку на получение номера полевой почты и номер телефона, по которому можно связаться с заявителем. После уточнения данных сотрудник комиссариата лично свяжется с родственником мобилизованного гражданина и предоставит запрашиваемую информацию.

Кроме того, 1 декабря военный комиссариат Тверской области открыл "горячую линию" по вопросам предоставления выплат мобилизованным гражданам. Звонки принимаются по номеру 8 (4822) 45-24-62 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. В другое время поступившие звонки будут переадресованы на единый номер "122".