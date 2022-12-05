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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 12:12

В кафе у вокзала в Твери у москвички украли планшет

Злоумышленника задержали
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого разыскала полиция Фото: архив "КП"

Подозреваемого разыскала полиция Фото: архив "КП"

В полицию с заявлением обратилась 44-летняя жительница Москвы. Женщина сообщила, что зашла перекусить в кафе у железнодорожного вокзала в Твери и оставила в зале на зарядке свой планшет, а когда вернулась, его уже не было.

Момент хищения зафиксировали камеры видеонаблюдения в зале.

По горячим следам полицейские разыскали и задержали злоумышленника - 34-летнего жителя Москвы. В полиции молодой человек сознался в содеянном и выдал похищенное.

Возбуждено уголовное дело.