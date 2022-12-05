В Тверской области отремонтировали подъезды и дорожки ряда больниц

В регионе отремонтировали более 33 тыс. кв. метров территорий ряда учреждений здравоохранения. Фото: ПТО

В 2022 году в Тверской области отремонтировали более 33 тыс. кв. метров территорий учреждений здравоохранения.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, ремонт проездов и пешеходных дорожек объектов здравоохранения стартовал в прошлом году по поручению губернатора Игоря Рудени.

Отремонтированы прилегающие территории Максатихинской, Вышневолоцкой, Пеновской, Кашинской, Калязинской, Калининской центральных районных больниц, проезды у отделений Ржевской ЦРБ на улицах Грацинского и Карла Маркса.

В Твери отремонтировали проезжую часть и тротуары клинической больницы скорой медицинской помощи.

В 2022 году работы продолжились на территориях тверских горбольниц №6 и 7, инфекционного отделения Детской областной клинической больницы, Торжокской ЦРБ.

Сообщается, что общая площадь ремонта составила 33,2 тыс. кв.м, из них 1,6 тыс. кв.м – это тротуары.