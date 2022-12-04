Из дачного дома жителя Тверской области злоумышленник похитил лом черного металла

За кражу мужчине грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В полицию с заявлением о краже обратился 49-летний житель Ржева и сообщил, что из его дачного дома был украден лом чёрного металла. Ущерб составил 20 000 рублей.

Полицейские в ходе розыска установили, что кражу совершил 46-летний безработный местный житель.

Злоумышленник задержан и доставлен в полицию. Фигурант сознался, что вывез похищенное на легковой машине и сдал в пункт приёма металлолома.

По статье "Кража" мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.