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НовостиПроисшествия4 декабря 2022 9:49

Из дачного дома жителя Тверской области злоумышленник похитил лом черного металла

Ущерб составил 20 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
За кражу мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

За кражу мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В полицию с заявлением о краже обратился 49-летний житель Ржева и сообщил, что из его дачного дома был украден лом чёрного металла. Ущерб составил 20 000 рублей.

Полицейские в ходе розыска установили, что кражу совершил 46-летний безработный местный житель.

Злоумышленник задержан и доставлен в полицию. Фигурант сознался, что вывез похищенное на легковой машине и сдал в пункт приёма металлолома.

По статье "Кража" мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.