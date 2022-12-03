До четырёх лет тюрьмы может получить житель Твери, укравший из магазина два флакона недорогих духов

Неизвестный на глазах у персонала вынес из магазина два флакона духов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Из сетевого парфюмерного магазина в Твери неизвестный на глазах у персонала вынес два флакона духов. Ущерб был оценён в четыре тысячи рублей.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тверской области, злоумышленник взял парфюм с полки и вышел из магазина. Это заметил охранник, но остановить воришку не смог.

Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полицейские составили ориентировку и вскоре похитителя духов задержали. Им оказался 29-летний житель Твери. Он сознался в содеянном и рассказал стражам порядка, что продал парфюм незнакомому мужчине, а деньги потратил.

Теперь за кражу довольно недорогих духов он может попасть за решётку на срок до четырёх лет - такова максимальная санкция статьи "Грабёж", по которой заведено уголовное дело (ч. 1 ст. 161 УК РФ).