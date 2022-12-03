Оранжевый уровень опасности объявлен в Тверской области в связи с аномальным холодом

Гидрометцентр сообщает о сильных морозах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оранжевый уровень опасности объявил Гидроментцентр РФ по Тверской области в связи с аномально низкими температурами. По данным метеорологов, среднесуточная температура воздуха в регионе на 7-10 градусов ниже климатической нормы. Такая ситуация сохранится как минимум до вечера 6 декабря.

В связи с нехарактерными для декабря морозами региональный главк МЧС советует соблюдать особую осторожность на скользких дорогах, а также при обращении с отопительными приборами.

По данным Тверского гидрометцентра, сегодня (3 декабря, суббота) и в ближайшие несколько суток днём в Твери и по области от 5 до 10 градусов мороза, ночами до -18. Осадков синоптики не ожидают до среды 7 декабря.