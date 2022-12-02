В Тверской области закупят мебель и различное оборудование для нескольких колледжей

В том числе мебель и оборудование закупят для Ржевского технологического колледжа. Фото: VK/ГБПОУ "Ржевский технологический колледж"

На заседании областной бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени принято решение выделить средства на закупку различного оборудования и мебели для ряда колледжей региона.

Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

Бежецкому промышленно-экономическому колледжу выделят средства на закупку компьютеров для профессиональных мастерских.

Создание таких площадок ведется по поручению губернатора. В 2022 году открыто 12 мастерских в шести учреждениях.

Бежецкому колледжу им. А.М. Переслегина выделят денег из областного бюджета на мебель, интерактивную доску, проектор, видеокамеру и некоторое другое оборудование для оснащения кабинетов и создания собственного музея.

Ржевскому технологическому колледжу предоставят средства на мебель и бытовую технику для общежития.

Игорь Руденя на заседании поручил проработать вопрос об обновлении мебели в общежитиях колледжей региона на системной основе.

Кроме того, средства направят на устройство ограждения вокруг Бологовского колледжа и установку там устройства контроля доступа.